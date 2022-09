📷 Met deze gepersonaliseerde fiets probeert Biniam Girmay zondag wereldkampioen te worden

Biniam Girmay is zondag een van de favorieten om wereldkampioen te worden.

Biniam Girmay ontbolsterde dit seizoen helemaal met een overwinning in Gent-Wevelgem en een ritzege in de Giro. Girmay neemt zondag voor het eerst deel aan de WK wergrit bij de elite. Op het WK vorig jaar in Leuven werd de Eritreeër nog tweede bij de beloften door de sprint te winnen van het peleton.

Girmay lijkt ook goed in orde te zijn voor het WK in Australië. In Québec werd hij derde na Cosnefroy en Matthews en in de Grand Prix de Wallonie moest hij enkel Mathie van der Poel laten voor gaan.

Zondag zal Girmay op een speciale fiets rondrijden die volledig in de kleuren is van de vlag van Eritrea. En op bovenbuis staat ook nog te lezen: 'Veni, Vidi, Bini'.