Victor Campenaerts tempert de verwachtingen over uurrecordpoging van Filippo Ganna

Na zijn mindere tijdrit op het WK zal de uurrecordpoging van Ganna niet zo straf zijn dan Campenaerts zelf had gedacht.

Filippo Ganna is altijd een favoriet als hij start in een tijdrit. Maar in de Tour kon hij dit jaar niet winnen en werd hij vierde en vijfde in de tijdritten. Ook op het Europees kampioenschap lukte het alweer niet en strandde Ganna op de derde plaats. En nu op het WK tijdrijden pakte hij naast een medaille en werd hij zevende op 56 seconden van winnaar Foss.

Op 8 oktober valt Ganna het werelduurrecord aan het Zwitserse Grenchen. Iedereen verwacht van de Italiaan een niet te verbeteren tijd maar met zijn mindere vorm komen daar nu twijfels rond. Ook voormalig recordhouder Victor Campenaert tempert de verwachtingen. Hij geloofde nochtans dat Ganna de 60 km in een uur kon behalen.

"Ik heb er vertrouwen in dat hij het record scherper zal stellen, maar het zal iets minder impressionant zijn dan ik gedacht had. Al zal het wel een fenomenale tijd zijn. Ganna sprak zelf over 56 km. Dat is zeker haalbaar, maar volgens de normen van Ganna zou ik daar niet van onder de indruk zijn", zegt Campenaerts aan Sporza.

"Een uurrecord is makelijker want je kunt je 100% afstellen op die dag. Je traint lang op die piste en er zijn geen variabelen die je op een WK wel hebt, zeker bij een WK in Australië", zegt Campenaerts nog.