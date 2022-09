Julian Alaphilippe staat voor moeilijke opdracht op WK: "Ik ben één van de leiders, niet dé enige"

Wereldkampioen Julian Alaphilippe zal het niet eenvoudig hebben om een derde keer op rij de wereldtitel te pakken.

De druk zal dit keer alvast veel minder groot zijn voor Alaphilippe. “Dat gaat me beter af. Ik heb dit keer ook geen andere keus”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik had hier liever in andere omstandigheden gezeten, maar ik denk dat er niemand twijfelt aan mijn instelling. Ik heb enorm veel goesting en voel me eerder ontspannen dan anders.”

Qua vorm zit het niet zoals hij dat wil, door de blessure in de Vuelta. Het jaar 2022 was er eentje vol valpartijen en tegenspoed voor de dubbele wereldkampioen.

“Ik ben niet honderd procent, maar ik ben wél bereid om me pijn te doen en het beste van mezelf te geven voor de ploeg. We hebben het juiste profiel in het team voor dit parcours dat een slijtageslag wordt.”

Alaphilippe zal dan vooral in een dienende rol rijden mocht dat nodig zijn. “Ik acht me in staat om op de koers te wegen en de ploegmaten te helpen indien dit nodig is. Ik ben één van de leiders, niet dé enige. We spelen de collectieve sterkte van de ploeg uit. In deze Franse ploeg zitten renners die de topvorm vast hebben.”