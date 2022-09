Belgische renners krijgen heel wat middelvingers van onvriendelijke Australiërs

Het verschil met het WK vorig jaar in Leuven is groot in Australië

Vorig jaar werd het WK wielrennen in België georganiseerd. Daar hebben de Belgen heel wat goeie herrineringen aan.

"Als we vorig jaar op woensdag een trainingsritje deden, dan werden we al constant aangesproken en toegejuicht. Dat zorgde al heel vroeg voor een WK-gevoel, ook in het hotel waar we verbleven", zeggen Lampaert en Stuyven aan Het Nieuwsblad. De twee zijn er ook in Australië bij en daar is het WK-gevoel veel minder aanwezig.

"Het is lang geleden dat ik nog zoveel middelvingers heb gezien. De mensen zijn hier echt niet vriendelijk voor de renners. Meermaals per dag krijgen we de beroemde vinger te zien of komen ze dicht langs ons gereden. Ik ben blij dat ik goed verzekerd ben", besluit Stuyven.