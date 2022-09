Nathan Van Hooydonck na Mixed Relay: "Hier ben ik niet zo'n fan van"

België werd achtste op het WK Mixed Relay en de Belgen zijn vooral opgelucht dat het achter de rug is.

Zwitserland won het WK Mixed Relay voor Australië en Italië. België werd achtste na en was trager dan Nederland dat twee keer met maar twee renners moest rijden.

Ook Nathan Van Hooydonck, een van de Belgische deelnemers bij de mannen, vond het vooral een verplicht nummer. "Al bij al vind ik dat het we het goed hebben gedaan nog. We zijn heelhuids aangekomen. Maar voor mij hoeft dit niet opnieuw. Dit format is niet echt mijn ding. Waarom niet gewoon een ploegentijdrit voor mannen en een voor vrouwen?"

"Dat hoeft niet met merkenploegen, dat kan ook met landenploegen. Ik vind dat mooier. Dat lijkt me leuk. Hier ben ik niet zo’n fan van, maar het was een goede prikkel voor zondag. We zijn toch nog eens diep gegaan", besluit Van Hooydonck.