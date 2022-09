Quinten Hermans in bijzondere rol op WK: "Dat heeft de doorslag gegeven"

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn de kopmannen van ons land op het WK wielrennen, maar ook Quinten Hermans krijgt een bijzondere rol.

Hermans is blij dat alles loopt zoals het moet in Australië. Eerder dit jaar miste hij door corona het WK veldrijden in Fayetteville. "Ik ben er wel mee bezig geweest de voorbije weken", zei hij op de persconferentie. "Maar goed, nu sta ik hier aan de start. Vanmiddag was er de Mixed Relay. Dat was alleszins een leuke ervaring met de andere jongens. Het kon zeker geen kwaad om nog eens diep te gaan met het oog op zondag."

Zijn tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik van dit jaar zorgde dat hij de rol van schaduwkopman kreeg. "Wellicht heeft dat de doorslag gegeven bij de bondscoach om me te selecteren", aldus Hermans. "Ook in een koers boven de 200 km heb ik me het voorbije seizoen bewezen. Zondag wacht een lange wedstrijd. Ik kan zeker van waarde zijn voor de ploeg, ik heb hier alleszins naartoe gewerkt. Ik hoop in de finale nog mee te zijn.”

“Er zijn veel scenario's mogelijk en het is vooral van belang dat we als ploeg altijd in een zetel zitten. Als ik mee ben in een kopgroep, kan ik de benen stil houden, want ik heb Wout en Remco nog achter de hand. We moeten andere landen nerveus maken, aan het werk zetten. Voor Pieter, Stan, Yves, Jasper, Nathan of mezelf is het niet van belang dat we de koers uitrijden, het belangrijkste is dat zondag een Belg als eerste over de finish rijdt. Al de rest is ondergeschikt.”