Kopmannen Van Aert en Evenepoel beloven elkaar de trouw van de samenwerking: "Beide opties openhouden"

Het is alsof kopmannen Van Aert en Evenepoel even met mekaar getrouwd zijn: de samenwerking op het WK zal opperbest verlopen, verzekeren ze.

Op hun persbabbel blikten de twee vooruit op de WK-wegrit en kwamen er uiteraard ook weer vragen over de samenwerking tussen ons beiden. Wout van Aert vindt het wel grappig. "Het is precies alsof we onze geloften moeten lezen, zoals bij een trouw. Ja, ik wil! Het zou dom zijn om niet onze krachten te bundelen. We moeten ervan profiteren dat we met twee in de finale kunnen zitten. We moeten beide opties openhouden."

Dit is mijn grotoste doel dit najaar

"Natuurlijk rijden we zondag voor mekaar, we willen winnen als België", zit ook Remco Evenepoel op dezelfde golflengte. Als ze beiden mee zijn, behoort een tactische verrassing ook tot de mogelijkheden. "Iedereen denkt dat ik zal wachten op de sprint, maar misschien val ik wel aan. Al komt het erop aan om dat laatste niet te vroeg te doen", aldus Van Aert, die zijn ambities niet wegsteekt. "Dit is mijn grootste doel dit najaar."

Ook Remco Evenepoel is er helemaal klaar voor. Meer dan vlak na zijn aankomst in Australië. "Er zit meer energie in mijn lichaam. Het ideale scenario? Met een groep van acht man naar de aankomst gaan en eerste en tweede worden."