Quick-Step tekent met onder meer Cav present op Zwevezele Koers: "Er voor zorgen dat je je niet laat verrassen"

In de schaduw van het WK is er vrijdag Zwevezele Koers. Quick-Step is daar present, met Cavendish die samen met andere mooie namen op de startlijst pronkt.

Quick-Step Alpha Vinyl neemt Mark Cavendish dus mee naar Zwevezele Koers. De Britse sprinter zal daar vergezeld worden door ploegmaats Tim Declercq, Iljo Keisse, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant en Ethan Vernon. ALERT KOERSEN De profkermiskoers kan een heel aardig deelnemersveld prestenteren en de selectie van Quick-Step draagt daar zeker aan bij. "In een kermiskoers gebeurt er van alles. Daarom is het belangrijk dat je mee bent vooraan en er voor moet zorgen dat je je niet laat verrassen door je opponenten", verwacht ploegleider Klaas Lodewyck een alert Quick-Step. Zoals in alle andere kansen zijn ze van plan om het teambelang te laten primeren. "We hebben Mark en Ethan als het aankomt op een sprint, maar we kunnen ook rekenen op andere jongens die een beetje kunnen anticiperen en zo hun kans kunnen gaan."