Van der Poel evalueert conditie na eerste WK-dagen: "Ik denk dat het zal lukken om klaar te geraken voor zondag"

Net als de Belgen heeft ook Mathieu van der Poel naar de WK-wegrit vooruitgeblikt. De conditie, hoe is het daarmee nu gesteld?

Op die vraag wilden de aanwezigen op de persbabbel van de Nederlandse ploeg een antwoord, want Van der Poel had voor een alternatieve voorbereiding gekozen en reisde naar Australië af als zowat het grote vraagteken.

Woensdag deed hij wel al mee aan de mixed relay. Heeft Van der Poel daar iets uit kunnen leren? "Ik reed de wattages die ik in de mixed relay voor ogen had, maar nog niet die waarvan ik hoop ze zondag te halen. ik ben nog niet super, maar wel goed. Ik ben hier ook nog maar een paar dagen."

GEEN EXACTE WETENSCHAP

De vraag is of hij dus nog een paar procentjes kan winnen en helemaal klaar zal zijn voor de wegrit. "Ik ken mijn lichaam goed, maar het is ook geen exacte wetenschap. Dat hebben we in de Tour kunnen zien. Het menselijk lichaam is niet volledig af te stellen, het kan al eens tegenzitten. Ik denk dat het wel zal lukken. Ik heb wel een goed gevoel."