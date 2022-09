Alweer stopt renner van Israel-Premier Tech door motivatieproblemen

De 32-jarige Oostenrijker hangt op het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak.

Na Guy Niv stopt ook Matthias Brändle met koersen op het einde van het seizoen door motivatieproblemen. Hij is al de tweede renner van Israel-Premier Tech die het voor bekeken houdt na dit seizoen.

Brändle kondigde het nieuws zelf aan op zijn sociale media. "De tijd is gekomen om vaarwel te zeggen tegen iets waar ik echt van hield en waar ik meer dan de helft van mijn leven een passie voor heb gehad. De tijd gaat zo snel voorbij en ik besefte me dat ik al een behoorlijk oude man ben, en misschien wat anders met mijn leven moet gaan doen."

"Om eerlijk te zijn, deze vraag zit al lang in mijn hoofd, maar vooral dit jaar, waarbij ik zoveel moeite had om op een competitief niveau te komen nadat mijn covid-infectie. Het maakte de beslissing heel eenvoudig. Ik heb een nieuwe uitdaging nodig om me weer levend te voelen", zegt de Oostenrijker met een glimlach erbij.

"Ik ben de passie en gedrevenheid kwijt, die nodig zijn om al deze opofferingen te maken, en in principe een half jaar van huis te zijn per jaar… Ik kan je vertellen, ik zal het trainen in de kou en het slechte weer ook niet missen", zegt hij met een knipoog.

Brändle werd zeven keer Oostenrijks kampioen tijdrijden en één keer op de weg. Hij won ook twee ritten in de ronde van België en was even werelduurrecordhouder.