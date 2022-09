Hoe de sfeer in de Belgische ploeg kan helpen in de jacht op de wereldtitel: "Anders dan bij andere kampioenschappen"

De Belgische ploeg gaat zondag bij de mannen weer vol voor de wereldtitel. Een goede sfeer kan de kansen op succes enkel maar verhogen en die is er zeker.

Na de strubbelingen na het vorig WK zou misschien verwacht worden van niet, maar de geselecteerde renners hebben zich al prima vermaakt. Dat valt af te leiden uit de zelfspot van Evenepoel nadat die zich had overslapen en de traktatie van Van Aert voor diens verjaardag. De inmiddels 28-jarige Van Aert geeft het ook zelf aan: "De sfeer in de ploeg is heel goed".

VROEGE AANKOMST EEN VOORDEEL

Alle Belgen zijn ook al behoorlijk vroeg in Australië gearriveerd, dat heeft er misschien ook toe bijgedragen. "Het is iets helemaal anders dan pas enkele dagen voor de koers samenkomen. Iedereen heeft zijn gewoonten en wil zich daar aan houden. Je moet je wat aanpassen aan mekaar. Het is anders dan bij andere kampioenschappen."

Met het vroege afreizen naar Australië zullen ze zeker hun voordeel doen, denkt Van Aert. "Ook op fysiek gebied was het ook superbelangrijk om vroeg aan te komen."