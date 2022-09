Merijn Zeeman, baas van Wout Van Aert bij Jumbo-Visma: "Hij is niet de topfavoriet voor de wereldtitel"

Merijn Zeeman is de sportieve baas bij Jumbo-Visma. Hij weet hoe het met de vorm van Wout Van Aert is. Hij heeft er een goed oog in, maar ziet Van Aert niet als topfavoriet.

Wout Van Aert is een van de kopmannen bij België op het WK in Australië. De sportieve baas bij Jumbo-Visma Merijn Zeeman wist aan Wielerflits te vertellen dat Van Aert heel goed is: "Na de Tour de France rustt hij heel lang. Daarna reed hij een bescheiden programma, maar verder leefde hij toe naar het WK. Ik denk dat hij klaar is." Volgens Zeeman is Van Aert de beste troef voor België. "Remco Evenepoel moet dienen als bliksemafleider", ging Zeeman verder. "Van Aert en Evenepoel kunnen elkaar beter maken en hun WK valt of staat daarmee." Veel vertrouwen heeft Zeeman in Van Aert, maar hij ziet hem niet als topfavoriet: "We zagen ook al Tadej Pogacar en nog een aantal, maar Van Aert gaat het vanuit zijn rol goed doen."