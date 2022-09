Thor Hushovd werd in Australië voor de enige keer wereldkampioen

De wereldkampioenschappen zijn dit jaar in Australië. 12 jaar geleden waren die ook al eens in Australië. In Geelong ten zuidwesten van Melbourne. In de wegrit veroverde Thor Hushovd zijn enige wereldtitel.

Thor Hushovd was in het verleden nog niet zo succesvol geweest op het WK. Zijn hoogste notering was in 2007. Hij eindigde in Stuttgart op plaats 19. Voor de rest eindigde hij elke keer buiten de top 100 of moest hij opgeven.

Hushovd behoorde wel vaak tot de kanshebbers. Hij kon verschillende adelbrieven voorleggen. Zo had hij in zijn carrière al verschillende ritten in de Tour gewonnen. Ook had hij al 2 keer de groene trui mee naar huis genomen. Ritten in de Giro en één in de Vuelta stonden ook op zijn palmares.

In de klassiekers behoorde Hushovd ook vaak tot de favorieten. Hij won onder meer Gent-Wevelgem en Omloop Het Nieuwsblad. Ook reed hij ereplaatsen bijeen in Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo.

ONZICHTBAAR

In 2010 stond Hushovd opnieuw aan de start van het WK. In Australië zagen we hem heel lang niet. Ook niet toen een elitegroep van zo'n 30 renners op 5 ronden van het einde wegreed, maar Spanje haalde de groep terug en zo konden we in de laatste ronde opnieuw beginnen.

Philippe Gilbert had op voorhand aangegeven dat op de 1e van 2 klimmen in de plaatselijke ronden geen goed idee was. Toch probeerde hij het. Achter hem onstond een achtervolgende groep met uittredend wereldkampioen Cadel Evans, Fränk Schleck, Paul Martens, Koos Moerenhout en Alexander Kolobnev. Die groep werd weer gegrepen door wat nog overschoot van het peloton en ook Gilbert werd op 2 km van de streep gegrepen.

We gingen met zo'n 25 renners naar de finish. Vladimir Gusev, Janez Brajkovic en Niki Terpstra probeerden in de slotkilometer nog een sprint te ontlopen, maar de Denen brachten iedereen terug. Greg Van Avermaet zette als 1e de sprint op de oplopende aankomtstrook in. Matti Breschel kwam uit zijn wiel, maar daar zat ook Hushovd. Die twijfelde niet en spurtte naar de wereldtitel. Breschel werd 2e. Allan Davis 3e. Van Avermaet eindigde op plaats 5.

Na zijn wereldtitel won Hushovd nog enkele ritten in de Tour (onder meer een Pyreneeënrit) en in de Ronde van Zwitserland en Polen. Ook won hij de 1e editie van de Arctic Race of Norway. Eind 2014 hing hij zijn fiets aan de haak.