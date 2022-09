Huldiging voor Remco Evenepoel op de Grote Markt in Brussel

Remco Evenepoel is na winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta ook wereldkampioen. Brussel wil hem daarvoor huldigen.

In de nabije toekomst zal Remco Evenepoel nog vaak gehuldigd worden. Ook Brussel zal dat doen. Philippe Close, de burgemeester van Brussel, maakte bekend dat Evenepoel op zondag 2 oktober op de Grote Markt in Brussel zal gehuldigd worden.

Waar eindigt dit @EvenepoelRemco Niemand weet het maar op zondag 2 oktober, komt hij vertrekkende vanuit Schepdaal de Belgen groeten op de Grote Markt.@BenoitHellings @Willy_Segers šŸš“‍ā™€ļø — Philippe Close (@PhilippeClose) September 25, 2022

Zo wordt een traditie in Brussel in ere gehouden. In 2018 kregen de Rode Duivels al die eer na hun bronzen medaille op het WK van 2018. De Red Lions mochten na hun wereldtitel enkele maanden later ook naar Brussel afzakken. In 2021 werden alle Olympiërs gehuldigd op de Grote Markt.

Na zijn Vueltawinst werd er ook bekendgemaakt dat Evenepoel ereburger van Dilbeek wordt.