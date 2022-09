Pogacar weet met ontgoocheling geen raad: "Dit was een vreemde koers"

Vooraf werd Tadej Pogacar genoemd als één van de topfavorieten voor de wereldtitel, maar uiteindelijk kwam hij nooit echt in beeld.

Het werd het WK van Pogacar niet. De Sloveen was nauwelijks te zien, op de eerste beklimming van Mount Pleasant na. Hij reed toen even voorop, maar liet zich uitzakken.

“Ik wist niet eens voor welke plaats we aan het vechten waren”, klonk het bij de Sloveen net als bij Wout van Aert over het feit dat er geen oortjes mochten gebruikt worden.

“Daardoor werd het heel chaotisch. Ik wist niet waar Jan Tratnik was, maar plots zag ik hem. We staan met lege handen, maar het was een vreemde koers. Ik vond het heel lastig om zonder oortjes te koersen.”

“Dit is niet waar we voor gekomen zijn. De benen zijn prima aan het einde van het seizoen, maar ik ben teleurgesteld. Ook omdat ik niet beter sprintte voor een medaille.”