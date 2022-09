Broer van Peter Sagan heeft met het WK zijn allerlaatste koers uit zijn carrière gereden

Juraj Sagan, de broer van Peter Sagan, heeft op het WK zijn laatste koers uit zijn carrière gereden. Heel zijn profcarrière reed Juraj met zijn broer in dezelfde ploeg.

In de zomer van 2010 versterkte Juraj Sagan Liquigas. Zijn broer Peter Sagan reed toen al een half jaar voor het Italiaanse team. Achteraf reden ze altijd voor dezelfde ploeg. Ze bleven bij het team tot en met 2014. Daarna volgde 2 seizoenen Tinkoff en 5 jaar Bora-Hansgrohe. In 2022 reden ze voor TotalEnergies.

Voor Juraj werd 2022 het laatste seizoen uit zijn carrière. Hij stopt op het einde van het seizoen en reed op het WK zijn laatste wedstrijd. Die reed hij niet anoniem, want hij samen met Pieter Serry in de ontsnapping na de Mount Keira. Nadat Juraj Sagan werd ingerekend gaf hij niet veel later op.

Juraj Sagan was tijdens zijn carrière vooral knecht. Toch won hij 4 koersen. Hij werd in 2016, 2017, 2019 en 2020 met de zegen van broer Peter telkens Slovaaks kampioen.