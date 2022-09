Bronzen WK-medaille Silvia Persico gaat voor 3 jaar naar UAE en moet daar een van de leiders worden

Silvia Persico zet een nieuwe stap in haar carrière. Ze verlaat na 6 jaar Valcar-Travel & Service en gaat voor 3 jaar naar UAE Team ADQ.

Op 19-jarige leeftijd kwam Silvia Persico het profpeloton binnen. Sindsdien ontwikkelde ze zich steeds meer als renster. 2022 was het jaar van haar grote doorbraak. Ze werd 7e in de Giro Donne en 5e in de Tour de France Femmes. Ook won ze een rit in de Vuelta voor vrouwen. Daarnaast waren er ook top 10-noteringen in de Brabantse Pijl, de Strade Bianche, Gent-Wevelgem en de Trofeo Alfredo Binda. Op het afgelopen WK in Australië spurtte ze nog naar brons.

Na 6 jaar bij Valcar-Travel & Service besliste Persico om naar UAE Team ADQ te gaan: "2022 leerde me veel. Ik denk dat ik getoond heb dat ik een leider kan zijn. Bij mijn nieuwe ploeg kan ik alleen maar groeien en nog meer ervaring opdoen. Ik kijk uit naar 3 positieve en belangrijke seizoenen in mijn carrière."

Bij UAE is het de bedoeling dat Persico een van de leiders van het team wordt. Voor haar is het een grote stap, want ze stapt over naar een WorldTour-ploeg.