De WorldTour is weer verder weg voor Lotto Soudal

De kans is weer wat groter geworden dat Lotto Soudal uit de WorldTour degradeert. Na het WK is het verschil met een veilige plaats groter geworden.

Aan het begin van de WK-week was het verschil tussen Lotto Soudal en een veilige 18e plaats zo'n 700 punten. Aan het einde van de WK-week is dat verschil bijna 900 punten.

Dat komt doordat Team BikeExchange-Jayco de voorbije week heel wat punten had gescoord. Er was onder meer de bronzen medaille voor Michael Matthews, wat hem en de ploeg 400 UCI-punten opleverde. Daartegenover kon Lotto Soudal weinig punten scoren. Arnaud De Lie pakte in de Omloop van het Houtland en Parijs-Chauny 135 punten. Dat is veel minder.

Arkéa-Samsic staat nu op een 18e plaats, maar dus met zo'n 900 punten voorsprong. Lotto Soudal rijdt de komende weken wel bijna elke wedstrijd om het verschil nog goed te maken.

Voor Israël-Premier Tech lijkt het ondertussen een hopeloze zaak te worden. Zij hebben een achterstand van bijna 2000 punten op Arkéa-Samsic. Het wordt wel heel moeilijk om op enkele tijd die achterstand nog goed te maken.