Mathieu van der Poel veroordeeld na incident in hotel, maar gaat wel in beroep

Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld tot een geldboete na zijn conflict met twee meisjes in zijn hotel.

Mathieu van der Poel had in de nacht van het WK wielrennen last van enkele kinderen die lawaai maakten in zijn hotel. De Nederlander raakte betrokken in een conflict en de politie werd erbij gehaald. Van der Poel moest ook enkele uren in een cel had doorbrengen.

De rechtzaak over het conflict werd een dag verschoven omdat Van der Poel al vandaag terug vliegt naar Nederland. De rechter veroordeelde Van der Poel tot een boete van 1.000 dollar voor het duwen van het ene meisje en 500 dollar voor het andere meisje, omgerekend in totaal ongeveer 1.000 euro, dat meldt de NOS.

Dat Van der Poel deel nam aan het WK vond de rechter geen verzachtende omstandigheid. Via zijn advocaat gaat Van der Poel wel nog in beroep en hij hoopt op de vrijspraak.