Ploegleider Klaas Lodewyck wil geen stappen overslaan met Evenepoel: "Alles op zijn tijd, ook de Tour"

Klaas Lodewyck is ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl en kent Remco Evenepoel dus goed.

Klaas Lodewyck zag hoe Remco Evenepoel het wereldkampioenschap naar zijn hand zette. En hij is ook verbaasd dat Evenepoel nu al bijna twee maanden op topniveau presteert. Want op 30 juli al won Evenepoel de Classica San Sebastian.

“Ik ben verwonderd dat hij die topconditie zo lang kan aanhouden. Of dat uitzonderlijk is? Toch wel”, zegt wel Lodewyck bij Radio 1. "Bij veel jongens zou je na de Vuelta decompressie zien, maar hij is een kampioen en heeft een enorme honger. Dat is toch opmerkelijk".

De vraag of Evenepoel nu volgend jaar meteen de Tour moet rijden houdt Lodewyck nog even af. “We hebben het nog niet besproken. Alles op zijn tijd. We hebben altijd gesproken over de langere termijn en daar moeten we ons aan vasthouden. Geen stappen overslaan.”