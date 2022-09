Lefevere ziet het goedkomen: "Boonen-mania meegemaakt, maar zo zal het voor Evenepoel niet uitdraaien, denk ik"

Als iemand weet wat nu op Evenepoel afkomt, is het Tom Boonen. En Patrick Lefevere, want de heeft het al verschillende keren meegemaakt: een wereldkampioen in de ploeg.

Lefevere analyseerde in de podcast De Tribune mee het boerenjaar van Remco Evenepoel. "Only God Knows of hij dit seizoen nog kan overtreffen. Hij zal het op zijn Remco's blijven doen. Hij is rustiger nu, maar dat is niet omdat we hem media-training hebben gegeven. Daar ben ik echt tegen. Als je de spontaniteit wegneemt, neem je de renner weg."

Spontaniteit is mooi meegenomen, maar enige bescherming van de renner is ook op zijn plaats. "In 2005 hebben we de Boonen-mania meegemaakt, maar zo zal het voor Evenepoel niet uitdraaien, denk ik. Evenepoel is een asceet, Boonen was een echte rockster. Hij ging op een feestje naar het toilet en kwam terug met tien telefoonnummers."

STABIELE FAMILIE

Bij Remco Evenepoel zal het op dat vlak een ander verhaal zijn. "Remco heeft nu rust gevonden. Hij komt sowieso uit een stabiele familie en heeft met zijn verloofde Oumi nu ook privé-evenwicht. Ik hoop dat hij die rust in zijn hoofd kan bewaren."

En dan de meest gestelde vraag: Giro of Tour? "We gaan de timing van de rondes niet afwegen aan die van het komende wereldkampioenschap. In die verhalen van "de perfecte voorbereiding" geloof ik ook niet. We moeten ook zorgen dat Remco nu niet te vlug te goed zal willen zijn."

GIRO-MEETING

Bij de Giro zouden ze veel overhebben om Evenepoel te kunnen strikken, al nuanceert Lefevere die theorie. "Op 7 oktober organiseren ze een meeting in Milaan. Dus we zullen zien. Het schijnt dat ze hun koersen verkocht hebben aan CVC, dat zou een financiële boost kunnen betekenen. Ze hebben mijn nummer."