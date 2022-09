'De Tour de France 2024 start in Firenze'

Over een paar weken wordt het parcours voor de Tour de France van 2023 voorgesteld, maar er wordt ook al duchtig gespeculeerd over het parcours van die van 2024.

Al van in de zomer zijn er geruchten over de Tour van 2024. De Grand Départ zou in Italië zijn. Ook zou dat een primeur zijn. Nog nooit startte de Tour de France in Italië.

Volgens het Italiaanse Il Resto di Carlino zou het zo goed als zeker zijn dat de Tour van 2024 in Firenze start. De 1e rit zou dan tot in Rimini gaan. Voor de 2e etappe zouden de renners van Cesenatico naar Bologna rijden. Van Modena naar Piacenza is rit 3.

Eerder werd er ook al gespeculeerd over de aankomstplaats van de Tour. In 2024 zou die door de Olympische Spelen niet in Parijs zijn, maar in Nice.