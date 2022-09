Een Tour zonder aankomst op de Champs-Elysées is een mooi experiment

Mogelijk eindigt de Tour in 2024 niet in Parijs, maar in Nice. Een breuk met het verleden, maar wel een mooie kans voor de toekomst.

De laatste rit van de Tour de France eindigde steevast in Parijs. De laatste jaren is dat telkens uitgedraaid tot een veredeld criterium. Renners vinden dat goed. Vele anderen vinden dat ook mooi, maar er zijn personen die liever een alternatief willen. Zo staat er in de Giro en de Vuelta op de slotdag regelmatig een tijdrit op het menu. In eerdere interviews gaf Tourbaas Christian Prudhomme al aan dat er wordt nagedacht om iets anders te doen: kiezen voor een rit met hindernissen.

SPECULATIES

Dat alternatief zou er sneller kunnen komen dan je zou denken. In de zomer kwam La Gazzetta dello Sport met het nieuws dat de Tour in 2024 door de Olympische Spelen in Parijs niet in de Franse hoofdstad zou aankomen, maar in Nice. Prudhomme en Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, ontkennen niet dat die optie wordt bekeken. Officieel bevestigden ze daarover nog niet.

Stel dat die aankomst weldegelijk in Nice zou zijn, zal die laatste etappe moeilijk een vlakke etappe zijn. Iedereen dat daar ooit op vakantie is geweest, weet dat je al snel moet klimmen eens je de stad verlaat. Van een criterium lijkt dus moeilijk sprake te zijn. Een vlakke etappe kan wel, maar dan zal het eerder in de vorm van een tijdrit moeten zijn.

ANDERE GELETRUIDRAGER

Zo'n laatste etappe in Nice is alleszins interessant. Er zijn veel mogelijkheden. Ook zal het interessant zijn om te bekijken hoe het Tourpeloton daarmee zal omgaan. En niet vergeten: de gele trui kan daardoor nog van schouders wisselen. Sinds Greg Lemond in 1989 Laurent Fignon nog op de slotdag uit het geel reed, is dat niet meer gebeurd.

Ook Amaury Sport Organisation ASO zal wellicht met veel interesse naar zo'n slotetappe kijken. Ze zullen sowieso die etappe evalueren en bij een positieve evaluatie zullen in de toekomst nog voor slotetappes met hindernissen kiezen. Mogelijk wisselen ze ook meer met de aankomstplaats en kiezen ze niet telkens meer voor Parijs, wat natuurlijk voor meer uitstraling zal zorgen, maar ook voor andere plaatsen om die hindernissen op te zoeken.