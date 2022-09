Remco Evenepoel heeft nog een drukke kalender in 2022

Remco Evenepoel heeft in 2022 nog heel wat te doen. Naast de huldiging op de Grote Markt in Brussel en de wedstrijd in Binche staan er nog heel wat dingen op het programma.

Op 2 oktober wordt Remco Evenepoel in Dilbeek gehuldigd. Daarna trekt een peloton fans naar de Grote Markt in Brussel om op het balkon van het stadhuis te staan.

2 dagen later showt Evenepoel voor de 1e keer zijn regenboogtrui in competitie. Hij zal op 4 oktober Binche-Chimay-Binche rijden. Ook Anderlecht is hem niet vergeten. Ze zullen hun ex-jeugdspeler voor de Conference League-wedstrijd tegen West Ham huldigen.

Een dag later volgt al de trouw met Oumi. Om nadien op huwelijksreis te vertrekken. Tussendoor is er nog de jaarlijkse teammeeting van Quick Step-Alpha Vinyl. Die gaat door van 10 tot 12 oktober. Er zal onder meer al een 1e keer besproken worden of Evenepoel de Giro of de Tour rijdt.

In december wordt Evenepoel terugverwacht. Dan is er een 1e trainingsstage. Die zal 2 weken duren en gaat in Calpe door.