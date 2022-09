Štybar wil in 2024 meedoen aan WK veldrijden en gaat deze winter al vaker crossen: één wedstrijd is al zekerheid

De liefde voor het veldrijden is nog niet bekoeld bij Zdeněk Štybar, die er in 2024 op het WK zeker wil bij zijn.

Dat melden alvast Tsjechische media. Štybar zou daarom deze winter al vaker aan de start van veldritten staan, met het WK veldrijden van 2024 in het achterhoofd. Dat WK gaat in zijn thuisland door, in Tábor. Daar behaalde Štybar zijn eerste wereldtitel in de cross.

"Er is geen specifieke overeenkomst met Zdeněk, maar we hebben afgesproken dat hij dit jaar zeker in Tabor moet starten", klinkt het bij de organisatoren in Tsjechië. De renner die aan zijn laatste maanden bij Quick-Step bezig is, zal op 23 oktober dus de Wereldbekermanche in Tábor rijden.

MOGELIJK AFSCHEID

"Welke crossen Zdeněk nog zal rijden, zal afhangen van hoe goed hij het doet in Tabor", is ook nog te horen. Het WK veldrijden in zijn thuisland in 2024 zou zijn afscheid aan de wielersport kunnen worden. Op de weg rijdt Štybar volgend jaar bij BikeExchange-Jayco.