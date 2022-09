Wat een ontknoping in tweede rit CRO RACE! Wel degelijk bisnummer Milan, Barbier juicht maar wint niet

Wat een suspens in de CRO Race! Haast tegelijkertijd kwamen Jonathan Milan en Pierre Barbier over de streep in Zadar.

Nadat Jonathan Milan de openingsetappe in de CRO Race had gewonnen, was het ook op dag 2 aan de sprinters in Kroatië. Opnieuw kreeg het peloton een vlakke etappe voorgeschoteld. Drie vluchters weerden zich wel zo hard ze konden tegenover de sprintersploegen.

BOCHTIGE FINALE

In de laatste tien kilometer waren de aanvallers van de dag er toch aan voor de moeite en was het op naar de sprint. De Ineos-trein zat op kop, maar dan kwam Milan er met enorm veel power uit in de bochtige finale. Het was wel nog ver tot aan de streep. Pierre Barbier van B&B Hotels kwam nog fel opzetten en juichte ook wanneer hij over de finish kwam.

Ook zijn ploegmaats vierden al mee, maar dan kwam het signaal dat Milan toch gewonnen zou hebben. De beelden gaven niet meteen uitsluitsel, zo nipt was het. Het was wachten op de officiële uitslag om volledige zekerheid te hebben over de ritwinnaar: het was dus toch voor de tweede dag op rij de Italiaan Milan. Zijn landgenoot Elia Viviani werd overigens derde.