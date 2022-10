Marc Sergeant en John Lelangue bekvechten op Twitter over wie Lotto Soudal "liet zinken"

Marc Sergeant werd na vele jaren door Lelangue aan de kant geschoven. Een jaar later gaat ook Lelangue weg. Dat zint Sergeant niet en hij sneerde enkele dagen geleden via Twitter. Hij vindt hij schandalig dat Lelangue eerst gaten in een schip maakt en dan het zinkende schip voor een nieuw schip verlaat.

Enkele dagen later diende Lelangue van antwoord: "Als dit van jou komt, kan ik dit als een compliment zien om eerlijk te zijn. Voor ik bij Lotto Soudal kwam (en ook erna) had jij al het meeste werk gedaan en die gaten gemaakt. De waarheid zal nog aan het licht komen."

To be honest I can take this as a compliment @marc_sergeant coming from a specialist in this matter like you. Before I arrived (also after) you already did most of the work and helped to create those holes #history #honest #truthwillsooncome https://t.co/P9BF4kAUbi