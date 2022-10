Einde seizoen en geen Lombardije voor Simon Yates na een val op training

Zondag kwam Simon Yates ten val op training. Hij liep daarbij enkele kleine blessures op. Daardoor zal hij zaterdag niet aan de start staan van de Ronde van Lombardije.

"Ook zal Yates het seizoen 2022 beëindigen", meldde Team BikeExchange-Jayco. "Hij zal nu focussen op rusten en herstellen. Om daarna weer op te bouwen richting 2023."

🚨 UPDATE 🚨



Unfortunately Simon Yates suffered a fall during training yesterday & sustained some minor injuries that will rule him out of racing #iLombardia on Saturday ❌



Yates will now end his 2022 racing season & focus on rest, recovery & building towards 2023 👊🏼 pic.twitter.com/8HLqTCSDsM