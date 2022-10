Remco Evenepoel blikt terug op dag vol vieringen: "Supercool, een unieke en speciale dag"

Zo, dat was 'm dan: de grote Remco Evenepoel-dag. Een viering in Dilbeek, een viering in het stadhuis en op de Grote Markt van Brussel: het kon niet op.

Nadat de wereldkampioen zelf voor dj speelde van op het balkon en het feest in gang zette, vertelde hij bij VTM Nieuws hoe hij het allemaal beleefd had. "Echt een unieke en speciale dag. Van begin tot einde. Supermooi. Een heel mooie afsluiter van een knap seizoen." De Grote Markt vullen, dat is wel wat voor een wielrenner. Voor de Rode Duivels is dat al meer de gewoonte bij een goede prestatie. Ook voor Evenepoel kwamen vele fans ditmaal naar Brussel. "Het stond goed vol. Het was echt wel overweldigend toen ik het balkon opliep." GEKKE ZOMER Kortom: Remco Evenepoel heeft er met volle teugen van kunnen genieten. "Ik heb durven beseffen dat het uniek was en dat het een gekke zomer was. Supercool."