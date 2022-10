Tim Merlier wint het Herfstcriterium in Oostrozebeke en klopt onder meer Yves Lampaert

Tim Merlier heeft het herfstcriterium in Oostrozebeke gewonnen. Hij was in de sprint de snelste van een koptrio.

In Oostrozebeke werd het Herfstcriterium gereden. Er stond mooi volk aan de start en de renners moesten 45 ronden rijden. Goed voor een totaal van 100 km. De renners hadden veel goesting en het regende aanvallen. Daardoor lag het tempo hoog. Op 5 ronden van het einde reed een kopgroep van 10 renners weg. De koprgroep bestond uit Tim Merlier, Michiel Lambrecht, Yves Lampaert, Rune Herregodts, Stijn Steels, Timothy Dupont, Alec Segaert, Luca Van Boven, Jens Keukeleire en Louis Blouwe. Het leek erop dat dat tiental naar de streep zouden gaan en zouden sprinten voor de overwinning, maar in de laatste ronde versnelden Merlier, Lambrecht en Lampaert nog eens. Merlier maakte het daarna af in de sprint. Merlier is de opvolger van Remco Evenepoel die in 2019 de sterkste was. Door de coronacrisis was er pas in 2022 een nieuwe editie van het Herfstcriterium.