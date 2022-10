Moet Alejandro Valverde wel stoppen? De Spanjaard kan nog altijd fenomenale statistieken voorleggen

Na de Ronde van Lombardije hangt Alejandro Valverde (42) zijn fiets aan de haak. Maar hij behoort nog altijd tot de wereldtop.

De Ronde van Lombardije wordt echt de allerlaatste koers uit de carrière van Alejandro Valverde. Maar de voorbije twee jaar behoort de Spanjaard nog altijd top de top. Op de individuele ranglijst van ProCyclingStats eindigde Valverde vorig jaar als als twaalfde, dit jaar staat hij op een een elfde plaats.

Valverde won de voorbije twee jaar nog zes keer, met vorig jaar nog een rit in de Dauphiné. In 18 van de 24 eendagskoersen waarin Valverde startte, eindigde hij in de top 10. Een percentage van 75%. In de voorbije Italiaanse koersen werd hij tweede, vierde en derde. En ook in de klassiekers doet Valverde het nog altijd goed.

Dit jaar eindigde hij op een tweede plaats in de Strade Bianche en de Waalse Pijl en werd hij zevende in Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar werd Valverde derde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. In de Amstel Gold Race en de Ronde van Lombardije werd hij vorig jaar vijfde. Op zijn 42ste lijkt Valverde nog altijd niet versleten en zaterdag in de Ronde van Lombardije kan hij nog een laatste keer uitpakken.