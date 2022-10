'Dylan Teuns moet afhaken voor het laatste Monument van het seizoen'

Zoek in het laatste Monument van het seizoen niet naar Dylan Teuns. De Belg moet afhaken en zal zaterdag niet aan de start komen.

Dat melden alvast Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad op hun webstek. Teuns zegt volgens de krantenwebsites af voor de Ronde van Lombardije. De renner van Israel-Premier Tech zou ziek zijn en daarom niet in staat zijn om te koersen.

AL PODIUMPLAATS IN HET VERLEDEN

Een ferme tegenvaller voor zijn huidige ploeg, want Teuns was zeker één van de kopmannen geweest. Teuns heeft in het verleden immers al eens op het podium gestaan in de Ronde van Lombardije en heeft nog al goede prestaties geleverd in lastige eendagskoersen.

Dat bewees Teuns dit seizoen veelvuldig in de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, Brabantse Pijl en natuurlijk in de Waalse Pijl. In die laatste wedstrijd was hij de beste op de Muur van Hoei. Teuns begon het wielerjaar bij Bahrein Victorious. Dat bereikte met Israel-Premier Tech een overeenkomst waardoor de renner al in de loop van het seizoen de overstap kon maken.