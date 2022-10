Jumbo-Visma heeft selecties voor Lombardije en Parijs-Tours klaar: "Vingegaard heeft laten zien prima in orde te zijn"

Jumbo-Visma gaat op zoek naar nog wat meer successen in Lombardijen en Parijs-Tours. Vingegaard is de man die in de Ronde van Lombardije voor de zege gaat.

De Tourwinnaar, onlangs nog winnaar van twee ritten in de CRO Race, krijgt in Lombardije wereldkampioen tijdrijden Foss, Gesink, Harper, Oomen, Leemreize en Koen Bouwman aan zijn zijde. Jonas Vingegaard maakt eindelijk eens een goed najaar door en het is aan hem om dat te verzilveren in het laatste Monument van het seizoen.

Na de Civiglio is het aan Jonas Vingegaard

"Jonas heeft laten zien fysiek prima in orde te zijn", heeft ploegleider Addy Engels alle vertrouwen in de kopman. "Hij zit goed in zijn vel. Tijdens de verkenning zag het er ook allemaal relaxed uit met een aantal goede inspanningen. Het is zaak dat we op de Civiglio nog één of twee renners naast Jonas hebben. Daarna is het aan hem en zal een selecte groep topfavorieten gaan uitvechten wie er met de winst vandoor gaat."

In Parijs-Tours zal Jumbo-Visma dan weer starten met een eliteteam én met de opleidingsploeg. Bij de grote jongens doen Jos van Emden, Olav Kooij, Tim van Dijke, Mike Teunissen, Edoardo Affini, Christophe Laporte en Tosh Van der Sande mee.