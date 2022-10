Einde in mineur voor Mikel Nieve (38): hij valt in zijn allerlaatste koers en moet opgeven

Mikel Nieve (38) heeft niet het einde gekregen waarop hij gehoopt had. De Spanjaard viel in de Ronde van Lombardije en moest opgeven.

Net als Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali nam Mikel Nieve afscheid van het peloton in de Ronde van Lombardije. Hij haalde in tegenstelling tot zijn twee generatiegenoten de finish in Como niet.

Nieve viel op zo’n 150 kilometer van de streep en moest opgeven. Volgens zijn team Caja Rural is hij geraakt aan zijn sleutelbeen. Nieve reed voor de elfde keer de koers van de vallende bladeren en werd er in het verleden zesde, zevende en achtste.

Nieve was de laatste jaren vooral een voorname knecht. Hij was een trouwe klant in de Tourploeg van Team Sky en hielp onder andere Chris Froome aan eindzeges. Nieve won ook zelf vijf keer: in 2011, 2016 en 2018 won hij een rit in de Giro, in 2010 een rit in de Vuelta en in 2014 een rit in de Dauphiné.

Na nog vier jaar bij Mitchelton en BikeExchange reed Nieve zijn laatste jaar bij het Spaanse Caja-Rural.