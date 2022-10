Filippo Ganna uitgelaten na veroveren van werelduurrecord: "Volgende keer misschien als ik frissere benen heb"

Filippo Ganna is de nieuwe houder van het werelduurrecord en is zo in de voetsporen van Campenaerts en Bigham getreden.

Het is hem dus gelukt! Het najaar van Ganna draaide om deze werelduurrecordpoging en dan is het toch een hele opluchting als het goed afloopt. "Het is fantastisch om dit doel te bereiken. Ook voor de Ineos-staf die zo lang heeft gewerkt om dit doel te bereiken." Ook over de afstand die hij gereden heeft, is Ganna tevreden. Al kan de Italiaan mogelijk nog beter. "Het is een geweldig resultaat: 56,792 kilometer, niet slecht! Volgende keer probeer ik het misschien tijdens een ander deel van het seizoen, zodat ik frissere benen heb en nog sneller kan gaan." VIEREN "Nu ga ik denken aan de recuperatie en ga ik vieren met iedereen hier", vertelde Ganna tot slot vlak na het verbeteren van het werelduurrecord.