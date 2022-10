'De criteriums van Singapore en Saitama verwachten een mooi deelnemersveld, ook een Belg verwacht'

Op het einde van het seizoen zijn er nog 2 na-Tourcriteriums in Azië. In Singapore en Saitama verwachten ze veel grote namen.

Op 30 oktober is er het na-Tourcriterium van Singapore. De renners zullen rondjes rijden op het F1-circuit van Marina Bay. Op de voorlopige deelnemerslijst staan er volgens VeloNews heel wat interessante namen. Jonas Vingegaard en Sepp Kuss vertegenwoordigen Jumbo-Visma. Verder zijn er ook nog Chris Froome, Simon Clarke, Mark Cavendish en Enric Mas.

In totaal staan 25 renners op de deelnemerslijst. 4 renners van Intermarché-Wanty-Gobert zullen meerijden (Jan Hirt, Andrea Pasqualon, Barnabas Peak en Théo Delacroix). Met Jasper Philipsen zal er ook een Belg aan de start staan. Nog opvallend: Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali reden in Lombardije hun laatste wedstrijd, maar in Singapore rijden ze mee.

Een week later op 6 november is er het criterium in Saitama in Japan. Ook daarvoor heeft VeloNews een voorlopige deelnemerslijst. De namen op die lijst zijn grotendeels hetzelfde. Er doen geen renners van Intermarché-Wanty-Gobert mee, wel renners van INEOS Grenadiers. Onder meer Geraint Thomas zal meerijden.