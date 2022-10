Juan Sebastian Molano zorgt al voor de 47e overwinning van UAE dit seizoen: "Erg blij met deze zege"

Juan Sebastian Molano won de 2e rit in de Ronde van Langkawi. Hij bezorgde Team UAE Emirates de 47e zege van het seizoen al.

De 2e rit in de Ronde van Langkawi eindigde op een massasprint. Juan Sebastian Molano sprintte naar de zege. Zijn 3e van het seizoen en zijn 20e in zijn carrière.

"Ik ben blij met deze zege", vertelde Molano na de wedstrijd aan de finish. "Het is de 1e overwinning voor mezelf en de ploeg in Maleisië. De ploeg reed perfect, maar het was wel een beetje een hectische sprint. Op een bepaald moment zag ik de ruimte en ben ik er vol voor gegaan. Het bleek de juiste zet."

Zo bezorgde Molano Team UAE Emirates de 47e zege van het seizoen. Dat zijn er evenveel als Quick Step-Alpha Vinyl. Daarmee staan ze 2e. Enkel Jumbo-Visma telt in 2022 voorlopig meer overwinningen. De Nederlandse formatie won er al 48 dit seizoen.