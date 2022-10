Remco Evenepoel wint voor de 2e keer de Kristallen Fiets, 3 op een rij voor Lotte Kopecky

Remco Evenepoel heeft de Kristallen Fiets gewonnen. Hij wint die voor de 2e keer. Lotte Kopecky won voor de 3e keer op rij bij de vrouwen.

Vooraf was hij de topfavoriet en hij is het uiteindelijk ook geworden. Remco Evenepoel won de Kristallen Fiets 2022. Dat is al voor de 2e keer. In 2019 won hij ook al eens.

Zo ziet Evenepoel zijn historische seizoen bekroond met de jaarlijkse wielerprijs van Het Laatste Nieuws. Hij won in 2022 Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en de regenboogtrui. Daarnaast won hij ook de Ronde van de Algarva en de Ronde van Noorwegen en werd hij Belgisch kampioen tijdrijden. In totaal won hij 15 UCI-koersen in 2022.

© photonews

In 2022 beleefde Lotte Kopecky een boerenjaar. Ze won in het voorjaar de Strade Bianche. Ook won ze als 2e Belgische ooit de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast werd ze ook Belgisch kampioen tijdrijden. Op de koop toe pakte ze zilver op het WK in Wollongong.

Daarnaast was Kopecky ook succesvol op de piste. Ze pakte op het EK in München goud in de afvalling en in de puntenkoers. Ze zag haar boerenjaar beloond met de Kristallen Fiets. Het was al voor de 3e keer op rij.

KRISTALLEN ZWEETDRUPPEL

Tiesj Benoot vond vooraf het een beetje raar dat hij bij de genomineerden voor de Kristallen Zweetdruppel behoorde, omdat hij ook deels kopman is. Door de lezers van Het Laatste Nieuws werd hij toch verkozen. Als helper speelde hij een belangrijke rol binnen de successen van Jumbo-Visma in het voorjaar en in de Tour de France om het geel en groen te winnen.

PLOEGLEIDER VAN HET JAAR

Bondscoach Sven Vanthourenhout werd verkozen tot Ploegleider van het Jaar. Met Remco Evenepoel leverde hij de nieuwe wereldkampioen af. Vanthourenhout troefde onder meer Patrick Lefevere, Geert Van Bondt en Klaas Lodewyck af.