Toekomst Pauline Ferrand-Prévot bekend en de Nederlands veldrijdsters krijgen er een concurrente bij

INEOS Grenadiers gaat ook bij de vrouwen actief zijn in het offroad. Ze nemen daarvoor Pauline Ferrand-Prévot als uithangbord. Ze tekende voor 2 jaar.

"Uitkomen voor INEOS is een droom", vertelde Ferrand-Prévot aan Wielerflits. "De ploeg staat bekend om zijn professionele aanpak en ik ben ook altijd een groot bewonderaar geweest van hun teamspirit. Het grote doel is de Olympische Spelen in Parijs. Ik wil een gouden medaille in het mountainbiken. Die ontbreekt nog."

TERUG HET VELD IN

Ferrand-Prévot werd in verschillende disciplines al wereldkampioen. Ze werd wereldkampioen op de weg, in het mountainbiken en in het veld. Ook werd ze recent nog de allereerste wereldkampioen gravelracen.

Haar wereldtitel in het veld dateert al van 2015 in Tabor. Sindsdien is Ferrand-Prévot veel minder in het veld te zien en focuste ze zich vooral op het mountainbiken. Daar wil ze verandering in brengen. Ze doet mee aan het EK in Namen op 5 november: “Daarna zal ik een korte rustperiode inlassen, om vervolgens toe te werken naar het WK in Hoogerheide.”