Lotte Kopecky wint voor de 3e keer de Kristallen Fiets na haar sterkste jaar van de 3

Lotte Kopecky won voor de 3e keer op rij de Kristallen Fiets. Ze stak er in België serieus bovenuit en kende haar sterkste seizoen.

Net als voor het seizoen 2021 had Lotte Kopecky 2022 onder meer in het veld voorbereid. Daarvan plukte ze al snel de vruchten. Ze won de Strade Bianche door in de smalle straten van Siena Annemiek van Vleuten te volgen en daarna voor de Nederlandse de deur vakkundig dicht te doen.

Een maand later won Kopecky weer een grote koers door opnieuw van Vleuten te kloppen. Deze keer won ze de Ronde van Vlaanderen. Daarmee volgde Kopecky Grace Verbeke op en was ze de 2e Belgische die die koers kon winnen. Daarna won Kopecky nog een rit in de Ronde van Burgos en werd ze al voor de 4e keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden.

© photonews

Kopecky won daarna niet meer op de weg, maar wel nog op de piste. Ze won de afvalling op het EK in München. Ook was ze de beste in de puntenkoers.

Daarnaast reed Kopecky nog tal van ereplaatsen bijeen. Ze pakte zilver op het WK in Wollongong (de 1e Belgische medaille sinds 1994) en werd 2e in Nokere Koerse en Parijs-Roubaix. Ook zat er verschillende keren dichtbij in een rit van een grote ronde.

KWALITEIT

Qua aantal won Kopecky 4 koersen op de weg, won ze een medaille op het WK en pakte ze 2 medailles op de piste. Dat is kwantitatief minder dan 2021, maar kwalitatief is het wel ruim beter. Kopecky won 3 wedstrijden in de WorldTour. Daarvoor zat ze aan 2 stuks. Vroeger won ze ook meer wedstrijden van een niveau lager. Ook op de kampioenschappen had ze in 2022 meer succes met 3 medailles. Al kunnen er daar nog op het WK baanwielrennen nog bijkomen.

Het is duidelijk dat Kopecky haar beste jaar erop heeft zitten. De tegenstand kon niet de resultaten van haar voorleggen, maar zelfs met betere resultaten was het moeilijk geweest om het van Kopecky voor de verkiezing van de Kristallen Fiets te halen.