Jong Spaans klimtalent Juan Ayuso heeft ambitie in 2023: "Ik ga voor de eindwinst in de Vuelta"

Juan Ayuso eindigde dit jaar 3e in de Vuelta. Ook in 2023 rijdt hij de Vuelta en met een duidelijke ambitie.

"Dit jaar eindigde ik als 3e in de Vuelta. Waarom zou ik in 2023 niet voor de overwinning mogen gaan?" Dat waren de woorden van Juan Ayuso aan de Spaanse krant El País. Ayuso is 20 jaar en een Spaans toptalent.

"Na een 3e plaats kan je alleen nog maar denken aan de zege", ging Ayuso verder. "Ik wil het opnieuw proberen in de Vuelta. In 2024 zal ik een andere grote ronde rijden." Ayuso zal alleszins Remco Evenepoel niet tegenkomen. Hij rijdt in 2023 de Vuelta niet.

Voor de 1e keer reed Ayuso een wedstrijd met 21 etappes: "Het meeste dat ik ooit al gedaan had, was 10. Dat is een groot verschil, maar ik herstelde goed en in de 3e week was ik op mijn best. Dat geeft veel vertrouwen voor volgend jaar."

Naast grote rondes wil Ayuso zich ook richten op eendagskoersen. "Volgend jaar ga ik mezelf in de Ardense klassiekers testen. Tadej Pogacar is daarin het voorbeeld", aldus Ayuso.