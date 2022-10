Zweed vertrekt na zes jaar bij Groupama-FDJ, ligt weg naar Team Qhubeka open?

Na zes jaar trekt hij de deur bij het Franse team dicht.

De Zweed Tobias Ludvigsson (31) vertrekt na het einde van het seizoen bij Groupama-FDJ. Hij reed zes jaar bij het Franse team en heeft vijf profzeges met drie keer de nationale tijdrittitel in Zweden en een rit en de eindzege in de Ster van Bessèges in 2014.

De Zweed is vooral een tijdrijder en hardrijder en ook in de Vlaamse koersen doet hij het altijd wel aardig. Dit jaar eindigde hij nog op de 19de plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en op de 36ste plaats in de E3 Saxo Bank Classic.

Ludvigsson zou ook al getekend hebben bij een nieuw team laat hij in zijn afscheidsbericht op sociale media weten. Welk team dat is maakt hij nog niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk gaat hij naar het vernieuwde Team Qhubeka.