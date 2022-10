De wedergeboorte van Laurens Sweeck? "In het verleden heeft hij nooit potten gebroken in de VS, maar zoals hij nu meedoet"

Laurens Sweeck doet dit seizoen weer mee voor de prijzen.

Laurens Sweeck veranderde op 1 september van tenue en werkgever. Hij stapte over van Pauwels Sauzen-Bingoals naar Crelan-Fristads. Geeft het Sweeck vleugels? Zo lijkt het wel want in de Wereldbekers in Amerika werd hij twee keer tweede.

"Hij is er nu zelf ook meer van overtuigd dat er meer inzit. Want er zit meer in dan wat hij tot nu laten zien heeft, al is hij wel eens Belgisch kampioen geworden. Maar in Fayetteville is aan het licht gekomen dat hij tot meer in staat is", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Sweeck werd in Waterloo op een halve minuut gereden, in Fayetteville werd hij nipt geklopt in de sprint. "Hij heeft in het verleden in de VS nooit potten gebroken, maar zoals hij nu meedoet... Ik verwacht hem de komende weken", zegt Herygers ook.

En ook crossen zoals die in Tabor komend weekend en Zonhoven moeten Sweeck liggen. Sweeck kan het Iserbyt moeilijker maken dan de komende jaren denkt Herygers. Toch tot Van Aert en Van der Poel terug zijn.