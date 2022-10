Wielertransfers: Sjoerd Bax van Alpecin-Deceuninck naar het grote UAE, Bahrein geeft Taiwanees een kans

Er vallen nog enkele opvallende wielertransfers te melden. Sjoerd Bax verlaat Alpecin-Deceuninck. UAE heeft de Nederlander een contract gegeven. En dan is er nog de kans die Sergio Tu krijgt bij Bahrein Victorious.

De 26-jarige Sjoerd Bax maakte enkele jaren geleden nog deel uit van de opleidingsploeg van Rabobank en belandde via enkele omwegen in 2022 bij Alpecin-Deceuninck. In het najaar kwam het tot een plotse doorbraak, met eerst enkele ereplaatsen en zijn verrassende overwinning in de Coppa Agostoni als hoogtepunt. Daar klopte hij grote namen als Valverde, Formolo en Martin.

Die verwezenlijking heeft ook Team UAE volledig overtuigd van het kunnen van Bax. UAE heeft met hem een overeenkomst gesloten voor twee seizoenen. Bax is volgend jaar dus ploegmaat van Tadej Pogačar. Zijn verblijf bij Alpecin-Deceuninck blijft beperkt tot één seizoen.

Voorts valt bij Bahrein Victorious nog een opmerkelijk verhaal te rapen: die ploeg zal in 2023 de kans geven aan Sergio Tu om te presteren op het hoogste niveau. Tu is een 25-jarige Taiwanees die de voorbije jaren actief was op het continentale niveau en nu bij Bahrein zijn handtekening gezet heeft onder zijn eerste profcontract.