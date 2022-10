Mikkel Honoré van Quick Step-Alpha Vinyl naar EF Education-EasyPost ondanks een nog lopend contract

Mikkel Honoré gaat na 4 jaar weg bij Quick Step-Alpha Vinyl. Hij had nog een contract van een jaar, maar dat werd ontbonden. Honoré gaat naar EF Education-EasyPost.

Eerder waren er al geruchten dat Mikkel Honoré voortijdig zou vertrekken bij Quick Step-Alpha Vinyl, ondanks zijn nog lopende contract tot 2023. Er zou snel gecommuniceerd worden.

Er kwam snel duidelijkheid. Het contract van Honoré werd bij Quick Step-Alpha Vinyl ontbonden en hij tekende een contract bij EF Education-EasyPost. Zijn contract loopt tot eind 2024.

"Ik kijk er echt naaruit", vertelde Honoré. "Het is de start van een nieuw hoofdstuk en ik kan niet wachten om iedereen van het team te leren kennen. Ik kan op bijna elk terrein ingezet worden. Ook hou ik van koersen en aanvallen. Ik kijk uit naar de kansen die ik bij EF zal krijgen."

Honoré maakte in 2019 zijn profdebuut bij Quick Step-Alpha Vinyl. In die 4 seizoenen pakte hij 2 zeges: een rit in de Ronde van het Baskenland en een rit in de Settimana Coppi e Bartali. Bij EF zal hij onder meer Jens Keukeleire tegenkomen.