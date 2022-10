Greg Van Avermaet begrijpt verhuis van Remco Evenepoel naar Spanje: "Alles komt er samen"

Remco Evenepoel verhuist deze winter naar het Spaanse Alicante.

Remco Evenepoel vertrekt na zijn huwelijksreis in de Malediven en Dubai volgende week met de auto naar het Spaanse Alicante. Om er meer rust te vinden en er beter te kunnen trainen.

Greg Van Avermaet trekt al zijn hele carrière in de winter naar Alicante in december en januari om er te trainen. Hij begrijpt de verhuis van Evenepoel dan ook. Het weer is er zoals hier in België in juli en augustus op een goeie dag en door de variërende wegen is het er ook goed om te trainen, ook bergop.

Voor Van Avermaet is Alicante dan ook de perfecte uitvalsbasis. “Alles komt voor mij samen in Alicante: weer, trainingswegen en ook een omgeving zonder afleidingen”, zegt hij bij Het Nieuwsblad. En met de luchthavens van Alicante en Valencia in de buurt sta je ook weer snel in België.