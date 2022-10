Youtuber en Bingoal-renner Bas Tietema richt eigen (prof)ploeg op

Tietema is vooral bekend als Youtuber en probeerde het dit jaar als prof, volgend jaar start hij opnieuw met een nieuw project.

Bas Tietema was een beloftevolle jeugdrenner en zat onder meer in het opleidingsteam van BMC met Pavel Sivakov, Nathan Van Hooydonck en Pascal Eenkhoorn. In 2014 eindigde Tietema nog als derde in Parijs-Roubaix voor beloften. Zijn profcarrière werd echter vroeg stop gezet door een aanslepende huidaandoening.

Tietema stortte zich op Youtube en richtte het ‘Tour de Tietema’ kanaal op met allerlei wielervideo’s en uitdagingen. In 2021 ging hij opnieuw trainen en deed mee aan enkele amateurkoersen. Het leverde hem begin dit jaar nog een profcontract op bij Bingoal Pauwels Sauces WB. Uiteindelijk kwam Tietema slechts aan 14 koersdagen en zijn profcarrière lijkt dan ook voorbij na dit jaar.

Tietema start in 2023 met zijn eigen continentaal team om dan in 2024 op profniveau actief te worden, dat meldt De Telegraaf. Er zouden deals zijn met enkele sponsors waaronder Unibet. Ook enkele renners waaronder Nederlanders Martijn Budding en Hartthijs de Vries en de Brit Harry Tanfield worden aan de ploeg gelinkt. Voormalig Nederlands bondcoach Hugo Haak zou coach worden bij het team.