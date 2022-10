2 Belgen bij Cofidis moeten uitkijken naar een andere ploeg, onduidelijkheid over hun toekomst

Eerder op de dag kwam het nieuws dat Christophe Noppe de selectie van Cofidis vervolledigde. Dat betekent dat enkele renners andere oorden mogen opzoeken. Daarbij zitten ook 2 Belgen.

Vorige week was het al duidelijk dat Sander Armée nog op zoek was naar een nieuw contract. Armée wordt in 2022 nog 37 en vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij rekening houdt met een pensioen. Met zijn manager ging hij nog zijn opties bespreken. Cofidis zit daar niet meer bij. Bij hen is geen plaats meer. Armée zat een jaar bij de Franse ploeg.

Kenneth Vanbilsen maakte al vanaf 2015 deel uit van Cofidis, maar ook de 32-jarige moet vertrekken. In 8 seizoenen Cofidis behaalde hij 1 overwinning. Dat was Dwars door het Hageland in 2019.

Ten slotte moeten ook Tom Bohli, Szymon Sajnok en Davide Villella andere oorden opzoeken.