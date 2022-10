Britse wielerpionier op 91-jarige leeftijd overleden

Brian Robinson is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij is een van de pioniers binnen het Britse wielrennen.

In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw reed Brian Robinson mee in het peloton. In 1955 reed hij voor het eerst de Tour de France. 3 jaar later won hij een etappe. Voor het Britse wielrennen was dat een mijlpaal in de geschiedenis. Hij was namelijk de 1e Brit ooit die dat deed. Dat was wel na de declassering van de Italiaan Arrigo Padovan. Een jaar later kwam Robinson wel als 1e over de streep. Hij won na een solo in Chalon-sur-Saône.

Naast de Tour was Robinson ook succesvol in andere koersen. Hij won in 1961 de Dauphiné. Ook werd hij in 1957 3e in Milaan-San Remo en in 1956 eindigde hij 8e in de Vuelta.

Na zijn carrière was Robinson nog ambassadeur bij de Grand Départ van 2014 in Yorkshire. Hij stierf op 91-jarige leeftijd.