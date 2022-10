Kurt Van de Wouwer is de nieuwe sportief manager van Lotto Soudal: "De WorldTour moet de ambitie zijn"

Kurt Van de Wouwer is sinds enkele weken de nieuwe sportief manager bij Lotto Soudal. Hij krijgt de taak om sportief de eindbeslissingen te nemen.

Lotto Soudal zal er volgend seizoen een beetje anders uitzien. Naast een nieuwe hoofdsponsor (Dstny, red.) en een nieuwe CEO waar ze nog altijd naar op zoek zijn, is er ook een nieuwe sportief manager. Enkele weken geleden werd Kurt Van de Wouwer gepromoveerd voor de functie. Daarvoor was hij aan de slag bij het belofteteam. Als sportief manager is het de bedoeling dat hij op sportief vlak de eindbeslissingen zal nemen.

Daarnaast behoort Lotto Soudal vanaf 2023 niet meer tot de WorldTour. Ze hebben wel nog startrecht voor elke WorldTour-wedstrijd. Van de Wouwer bekijkt dat positief.

"We zijn niet langer verplicht om elke wedstrijd te rijden", vertelde Van de Wouwer aan Sporza. "Zo kunnen we ons eigen programma samenstellen en bekijken welke koersen we kunnen laten vallen. Uiteindelijk kunnen we een evenwichtig programma uitstippelen, waarin we niemand overbelasten, maar er voor de renners toch doelen zijn."

"Het gaat wel de bedoeling zijn om meteen punten te sprokkelen, wat toch ieder jaar voor de nodige stress zal zorgen om weer voor die wildcards te strijden", beseft Van de Wouwer. "Vanaf nu start ook de race om punten te sprokkelen en om vanaf 2026 weer tot de WorldTour te behoren. Als Lotto Soudal zijnde moet dat toch de ambitie zijn."